Почему Беларуси важно вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества

ШОС - уникальная организация. По многим параметрам напоминает блок, но не является ни военным, ни экономическим блоком. ШОС - это масштабная система координации взаимодействия между мощными игроками: Китаем, Индией, Россией, Пакистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и с недавнего времени Ираном.

"Шанхайская организация включает в себя 9 стран, объединяет 65 % Евразии и 25 % земного шара. Численность населения стран, которые входят в ШОС, 4 млрд человек. Это практически половина населения земного шара, - такие цифры привел государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. - И авторитет Шанхайской организации неуклонно растет вверх на фоне снижения авторитета международных организаций ООН и ОБСЕ. Поэтому Шанхайская организация уникальна, продуктивна, открыта для работы со всеми международными площадками и структурами".





Александр Вольфович, добавил, что Беларусь поддерживает все начинания Шанхайской организацией сотрудничества, так как ШОС вырабатывает решения по вопросам безопасности и стабильности в зоне ответственности тех стран, которые входят в организацию.