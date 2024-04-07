3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Почему Беларуси важно вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
ШОС - уникальная организация. По многим параметрам напоминает блок, но не является ни военным, ни экономическим блоком. ШОС - это масштабная система координации взаимодействия между мощными игроками: Китаем, Индией, Россией, Пакистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и с недавнего времени Ираном.
"Шанхайская организация включает в себя 9 стран, объединяет 65 % Евразии и 25 % земного шара. Численность населения стран, которые входят в ШОС, 4 млрд человек. Это практически половина населения земного шара, - такие цифры привел государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. - И авторитет Шанхайской организации неуклонно растет вверх на фоне снижения авторитета международных организаций ООН и ОБСЕ. Поэтому Шанхайская организация уникальна, продуктивна, открыта для работы со всеми международными площадками и структурами".
Александр Вольфович, добавил, что Беларусь поддерживает все начинания Шанхайской организацией сотрудничества, так как ШОС вырабатывает решения по вопросам безопасности и стабильности в зоне ответственности тех стран, которые входят в организацию.
"В первую очередь это, конечно, борьба с международным терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. Второе, это противодействие наркотрафику, угрозам в сфере информационной безопасности, киберугрозам. Все эти проблемы и пути решения по нейтрализации этих угроз", - перечислил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.