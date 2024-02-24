Почему единый день голосования в Беларуси имеет шансы стать эталоном качественной электоральной кампании - подробности в "Площадке"

Не только для Беларуси и России нынешний год - электоральный. В мае 2024-го состоятся выборы президента Литвы. И там идут нешуточные подковерные игры в борьбе за власть.



В то же время в нашей родной стране все максимально честно и прозрачно. Более того, в Год качества единый день голосования имеет все шансы стать эталоном качественной электоральной кампании. Почему? Об этом - новый выпуск авторской программы "Площадка".



Возврат к реальной демократии возможен, если проводить выборы в интересах собственного народа, а не внешних доброхотов. Беларусь это демонстрирует много лет подряд, но в нынешнем Году качества выводит этот процесс на эталонный уровень.

Единый день голосования - 25 февраля. Но нынешняя электоральная кампания давно позволила сделать определенные выводы. Во-первых, муссируемый оппонентами власти тезис о якобы отсутствии конкурентностив который раз опровергнут напрочь самой реальностью.

Факт На 110 депутатских мест в Палате представителей после регистрации претендуют 265 кандидатов.

В возрасте от 23 до 66 лет. Конкурс - 2,4 человека на место. Конкретно по моему избирательному округу зарегистрированы 4 кандидата. А выдвинуто было и вовсе 6. Нет конкуренции, говорите? А в местные советы депутатов на 12 514 мест претендуют 18 802 человека. Примерно 1,5 человека на место.

Во-вторых, несостоятельны рассуждения противников нашей страны об отсутствии международных наблюдателей. Их количество исчисляется сотнями. Одна лишь миссия наблюдателей от СНГ - это порядка 150 таковых. А сколько наблюдателей из других стран, в том числе Евросоюза. И это при том, что пресловутая миссия ОБСЕ приглашения не получила. Потому что на своих выборах нам хочется видеть объективных и беспристрастных специалистов, а не зомбированных "органчиков" с заранее состряпанными абсурдными заготовками. О чем еще весной прошлого года в Послании к белорусскому народу и парламенту говорил наш Президент.



В-третьих, эта электоральная кампания впервые проходит с серьезной аналитической составляющей. Сформирован научно-экспертный совет при Центризбиркоме, который будет помогать ЦИК заниматься анализом исполнения законодательства при проведении выборов. Активно работает еще одна общественно-консультативная структура Центризбиркома - Молодежный совет, члены которого провели множество встреч с молодежью в формате "равный обучает равного". Ведь у нынешнего единого дня голосования - своя специфика, которую надо было разъяснять.



А в-четвертых, и это самое главное, - совершенствование Избирательного кодекса позволило вернуть истинно демократическую суть электорального процесса. Отныне даже попытки, без того всегда бесплодные, превратить белорусские выборы в инструмент внешних политических сил, исключены. А те, у кого паспорт литвина, карта поляка, нутро грантососа - все в сад. В европейский.

Иными словами, в Год качества белорусская избирательная система продемонстрировала качественно новый подход. Не только единый день голосования. Конкуренцию профессионализма и патриотизма, а не популизма и западопоклонства.



Тем временем западная демократия стремительно деградирует. Простой пример: в мае президентские выборы проводит соседняя с нами Литва. Ее СМИ трубят: у действующего президента Науседы, согласно рейтингам, есть все шансы выиграть: он популярен среди всех слоев населения. И тут же добавляют: проходи выборы в декабре прошлого года, за Науседу проголосовали бы 25,8 % избирателей. То есть четверть избирателей в понимании по-литовски - это и есть "все шансы на победу".