Почему француженка решила обосноваться в Беларуси и что не так с Францией сегодня – в проекте "Трудовая миграция: из Франции в Беларусь"

Она работала в таких компаниях, как "Ниссан" и "Митсубиси" в Японии, "Хендай" в Корее, "Джили" в Китае. Имея богатый опыт, хочет передать его Беларуси, мечта - Минский автомобильный завод. Журналисты АТН подготовили к эфиру проект "Трудовая миграция: из Франции в Беларусь". По сути, это откровенное интервью французского инженера Мари. Женщина просит не называть фамилию. Почему? Расскажет уже сегодня, в вечернем эфире после "Панорамы".