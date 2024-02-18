Главнокомандующего ВСУ Залужного заменили на "мясника". Так прозвали солдаты экс-командующего сухопутными войсками Украины и нынче нового главкома Сырского.

Давайте сразу расставим точки над і. На фронте для украинской армии в целом ничего не изменится от смены главкома. Расстановка сил останется прежней, а преимущества - и количественные, и технические - останутся на стороне России. Хотя бы потому, что у "незалежнай" время упущено.

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Украинская армия деморализована, "захисников " Украины не уважают, а жалеют, потому что они априори смертники. И эту систему создал даже не Залужный, а Зеленский при пособничестве Запада. Гибнут же не их американцы, немцы, британцы, гибнут украинцы – чуждый для них славянский народ. Виктория Нуланд - заместитель госсекретаря США в Киеве - находилась почти неделю до так называемой отставки Залужного. Для чего?



Влиятельное общественно-политическое интернет-издание "Азия-Таймс" опубликовало версию, похожую на правду:

Почему Нуланд побежала в Киев? Почти наверняка Белый дом посоветовал ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве дела пойдут не по плану. Очевидно, были серьезные опасения, что Залужный может развернуть армию и использовать ее против Зеленского

Действительно, похоже, что Нуланд отправили сглаживать углы и успокаивать Залужного.





Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США: Я покидаю Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа в 2024 году. Я уверена, что в то время, когда Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя, Украина добьется очень больших успехов.

Полагаю, что Путина действительно ждут сюрпризы на поле боя, а фраза "украинцы добьются успеха", по-видимому, была закавычена и несла противоположное значение. Сами подумайте, мобилизация и потери украинской армии неизбежны, желающих воевать за "нэньку" нет, коррупция среди чиновников внутри системы, в том числе и среди военных, выросла до такого уровня, что остановить их можно только напалмом, а торговля оружием, поставляемым США и странами ЕС достигла беспрецедентного уровня - неудивительно, что украинцы на фронте испытывают дефицит снарядов. А Зеленский делает вид, что боевой генерал Сырский все исправит. Смешно. И неудобно. Зеленский опять обманывает свой народ, как это было в 2019 году во время предвыборной кампании.