Почему визит Президента Беларуси в Африку вызвал ажиотаж, истинные причины и страхи коллективного Запада

Белорусское мороженое растопило сердца и жителей Африканского континента. Визит нашего Президента в Африку вызывал фантомные боли у коллективного Запада, влияние которого в этом регионе заметно слабеет. Страхи западных политиков разоблачила Мария Петрашко.

Недавний визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Африку не остался незамеченным журналистами всего мира. Что только подтверждает успешность данного турне.

"Пока поездка Лукашенко в Африку проходит гладко, но есть давняя история неудачных первых поездок давних диктаторов в Африку".

"Беларусь и Россия, экономика которых стала объектом санкций, введенных из-за вторжения Москвы в Украину, мало что могут предложить, кроме символизма".

Почему "бомбило" прозападные СМИ от визита Президента Беларуси в Африку? Едкими заказными публикациями проявлялись фантомные боли колонизаторов из Европы и США. Причем для Евросоюза эта история куда болезненнее. Итак, Африка сегодня крайне перспективное направление. Континент богат редкоземельными полезными ископаемыми и многими сырьевыми товарами, в том числе теми, что просто необходимы цивилизации сегодня. Титан, кобальт, платина используются для создания батарей в тех же смартфонах. И контроль над этими ископаемыми ресурсами - гарантия энергобезопасности. Именно поэтому появление в Африке трех крупных игроков - США, России и Китая - предсказуемо. Но играют они по-разному.





Если говорить об этом конкретном визите Александра Лукашенко в Зимбабве, то понятно, что западные СМИ пытаются держать своих читателей, своих зрителей в шорах, как лошадь, которой показывают только один вектор движения. Этот вектор - это противостояние с Россией, Беларусью, это противостояние с мифическими диктаторскими режимами, которые существуют в наших странах, это вот борьба всего хорошего в их представлениях против всего плохого. При этом понятно, что ни в одном западном СМИ никакая попытка мало-мальского анализа того, что происходило с Африкой и какие возможности у нее возникают, проводиться не будет. Все эти материалы достаточно политизированы. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

И вот еще немаловажные и очевидные нюансы. Если Россия - щедрая душа, привнесет новое, построит, поможет в разработках, все получат выгоду. У Пекина - тоже весьма традиционные понятия: бизнес есть бизнес, инвестируем, а не грабим. То для США бизнес - война и порабощение. И для начала, Вашингтон убрал одного из игроков на Африканском континенте - Евросоюз. ЕС теперь не игрок не только в Африке, но и вообще находится в поиске способов сохраниться как союз. Теперь же основные задачи США - убрать остальных конкурентов по Африке. И речь не о Турции, Японии, Южной Корее и Саудовской Аравии. Речь о тех, кто участвует в разделе сфер влияния - Россия и Китай. И по поведению африканских лидеров, и по грядущим в феврале совместным маневрам флотов ЮАР, России и Китая очевидно, что Африка смотрит на Восток и не спешит доверять своим западным экс-колонизаторам. А тех напрягает, что их ослушались. Да еще и в какой компании!

Военные ЮАР объявили в четверг, что планируют провести в следующем месяце совместные учения у своего побережья с Россией и Китаем. Этот шаг подвергся критике со стороны Соединенных Штатов, которые пытаются сплотить другие страны, чтобы изолировать Россию из-за войны на Украине.

Десятидневные военно-морские учения - это демонстрация дипломатической независимости Южной Африки, которая является частью союза с Бразилией, Россией, Индией и Китаем, известного как БРИКС.

А здесь еще и появление белорусского вектора также не может не раздражать "западных партнеров". Ведь это также может способствовать усилению влияния России на Африканском континенте, например. Чего серьезно опасаются страны коллективного Запада.

Западные страны не может не беспокоить расширение торговли России и Беларуси со странами Африки Франция уже потеряла зоны влияния в регионе из-за российских корпораций. А это доступ ко многим полезным ископаемым - от нефти до алмазов. Теперь активизация Беларуси говорит о том, что Африка может быть полностью потеряна для западной гегемонии. Так как наши страны предлагают африканского континенту равноправное сотрудничество, а не новый вид колонизации и экономического порабощения. Учитывая, что там постоянно растет население, а следовательно, покупательная способность, рынок сбыта, а также открываются все новые полезные ископаемые, этот регион нам очень интересен, как и европейцам. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

Ну и кто сказал, что многовекторность - это плохо? Кто сказал, что Беларусь в изоляции? Пока европейские лидеры подсчитывают миллиарды упущенных возможностей, добровольно отданных США, канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон пытаются ухватиться хотя бы за какие-то остатки перспектив, планируя собственные визиты в Африку в ближайшее время. Злобно оглядываясь на Беларусь, которая вроде должна была уже "задохнуться", а по версии проплаченных Западом СМИ, уже давно рухнула под гнетом санкций и превратилась из многовекторного государства в изгоя. В реальности мы видим совсем обратное. Александр Лукашенко не просто подписывает соглашения на десятки миллионов, договаривается о подготовке специалистов по всем интересующим зимбабвийскую сторону направлениям, реализации инвестиционных и кооперационных проектов в различных сферах: от промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта до добычи полезных ископаемых.





Буквально по завершении основного переговорного дня Президенту Зимбабве позвонили с десяток глав государств - лидеров стран Южной Африки. У всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит. Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна так же тесно сотрудничала и с ними тоже. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Что неудивительно. Суммарно эффект от одного только визита Александра Лукашенко в Зимбабве оценивается примерно в $200 млн. А белорусско-зимбабвийская программа по механизации получила старт третьей фазы на сумму свыше $66 млн. И это только по официально известным данным. А я допускаю существование и многих не озвученных договоренностей. Что здесь добавить? Закончить мысль хочется словами Президента Беларуси

Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие. Александр Лукашенко, Президент Беларуси