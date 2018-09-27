Почетное консульство Беларуси заработало в Барселоне

Церемония открытия прошла при участии высоких гостей из испанского правительства. Посол Беларуси во Франции, Испании и Португалии по совместительству Павел Латушко назвал открытие консульства важнейшим внешнеполитическим событием в истории двух стран. В дипкругах уверены, что это положительно скажется на увеличении взаимного туристического потока, а также упростит работу для представителей бизнеса.