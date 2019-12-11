Почетное консульство Украины открылось в Витебске

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, это поспособствует развитию бизнес-контактов в регионах двух стран. В текущем году товарооборот Витебской области с Украиной составил более 260 миллионов долларов. Существенно увеличены поставки в Сумскую, Одесскую, Львовскую, Черкасскую и Днепропетровскую области. Экспортируем волоконно-оптический кабель, полиэтилен, стекловолокно, товары продовольственной группы.



Для реализации договоренностей, достигнутых на втором Форуме регионов Беларуси и Украины, представители деловых кругов Витебской области посетили сразу несколько областей Украины. И как было отмечено, развитие сотрудничества регионов даст возможность реализовать совместные проекты в науке, сельском хозяйстве, промышленности.



