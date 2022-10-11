Почти 2 млн убитых и более 7 млн беженцев - вот чем обернулась для Ирака американская "демократия"

Претензии к Ираку у США были еще в 1979 году - тогда в стране победила революция. Новое руководство - шииты - провозгласили более традиционный путь ислама. Американцы, не став даже разговаривать, просто расторгли через год дипломатические отношения. А поддержали суннитов - приверженцев более светского течения данной религии.

Как началась "Буря в пустыне"

Еще больше отношения между двумя странами ухудшились в 1990 году, когда лидер Ирака Саддам Хуйссейн начал военную операцию в соседнем Кувейте. Причиной стало то, что соседи игнорировали по указке американцев квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК +. Такие действия привели к тому, что Багдад ежедневно терял на черном золоте до 1 млрд долларов. Несколько раундов переговоров ни к чему не привели.

2 августа 1990 года силы Ирака вторглись в Кувейт и взяли столицу буквально до конца дня. Уже 8 августа Багдад одобрил включение государства в свой состав на правах 19-й провинции.

США такого не могли допустить, и Джордж Буш старший инициировал операцию "Буря в пустыне".Соединенные Штаты и их союзники стянули к границам Ирака впечатляющую военную группировку.

Факт Силы коалиции насчитывали до 600 тыс. человек, свыше 4 тыс. танков, более 3,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, около 2 тыс. самолетов и более 100 кораблей, в том числе шесть многоцелевых авианосцев и два линейных корабля с современными крылатыми ракетами "Томагавк". Около 80 % этих сил и средств были американскими. Они оснащались новейшими ударными системами высокоточного оружия и военной техники.

За 41 день войны в Персидском заливе силы Багдада потеряли 60 тыс. солдат. От бомбардировок погибли до 200 тыс. мирных жителей. США объявили себя победителями и стали делать из Кувейта плацдарм по дальнейшей войне с Саддамом Хуссейном.

За что "слили" Саддама Хуссейна и при чем здесь белый порошок

США провозгласили Саддама Хуссейна основным злом начавшегося последнего десятилетия XX века. "Он был демонизирован, про него были сняты сотни передач, фильмов, - рассказал российский политолог Владимир Киреев. - Он в принципе стал олицетворением зла для западной цивилизации. Хотя очевидно, что масштаб самого Саддама Хуссейна и его политический режим внутри страны никоим образом американским интересам не угрожал".

Личность Саддама Хуссейна как мирового дьявола американцам зашла - СССР распался, а героям в звездно-полосатом трико был нужен новый злодей. Тут подоспела трагедия 11 сентября, а за ней - знаменитая пробирка с белым порошком Колина Пауэлла, якобы являвшаяся доказательство того, что в Ираке есть оружие массового поражения. Об этом он уверенно заявил с трибуны ООН.





На основе вранья началась "Иракская свобода" - так красноречиво Пентагон именовал операцию по бомбардировкам Багдада. В марте 2003 года десятки тысяч солдат вторглись в страну по абсолютно надуманному поводу.

От наглости "дома храбрых" опешили даже союзники и другие крупные страны Совбеза ООН. Так лидеры Франции, Германии и России выступили против войны. Но их, конечно же, никто не послушал.

Союзные силы США и Великобритании заметно увязли в позиционной борьбе с иракскими силами. Верхушка Пентагона даже не смогла скрыть скандал: министр обороны США Дональд Рамсфелд и глава операции в Ираке Томми Фрэнкс публично обвинили друг друга в провале молниеносной атаки.

Впрочем, это уже было не важно. Вашингтон победил и поставил свое правительство. Саддама Хуссейна публично казнили в "назидание другим". Была уничтожена фактически вся инфраструктура, люди надолго остались без элементарных вещей - воды, еды, электричества и связи.





Вся власть перешла в руки национальных меньшинств, которые прежде всего в условиях отсутствия какой-либо централизованной власти начали страну растаскивать по своим углам. А углы эти определялись прежде всего экономическими возможностями, прежде всего эксплуатацией нефти. Американцы просто решали свои коммерческие задачи. Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)

Миллионы беженцев и сотни тысяч искалеченных жизней

Этот период называют самым сложным в истории Ирака. Последствия ужасающие. По разным оценкам, общее число жертв войны и послевоенного хаоса - почти 2 млн человек. И, вдумайтесь, более 7 млн беженцев! Среди них почти половина уехала из страны.

Бешеный поток беженцев аукнулся всей Европе. Американцы добавили огня в Сирии, Афганистане и Ливии, и весь мир судорожно следил за теми, кто, рискуя жизнью, старался удрать от войны. Американцы ошибки, разумеется, не признали.

Зато при первом же случае обвинили Минск в разжигании миграционного кризиса. Помните ситуацию на границе Беларуси и Польши? А знаете, откуда были многие мигранты? Из иракского Эрбиля . Это Курдистан - автономная область Ирака, в которой после прихода американцев установилась власть клана Барзани. Богатый нефтью и другими природными ресурсами край под полный контроль взяла семья и американские корпорации. Уровень коррупции настолько повысился, что даже при приеме на практически любую работу нужно давать взятку.

Ад на Земле - тюрьма Абу-Грейб

Зверства Пентагона в Ираке - это еще и тюрьма Абу-Грейб под Багдадом. Американцы свозили туда противников марионеточного режима и жестоко пытали. В 2004 году телеканал CBS показал сюжет об издевательствах.

Пытки током, пирамиды из людей, сутки без еды и убийства просто ради забавы - таким вошло в историю царствование США в Ираке.

Особенно добавило скандала высказывание военного Чарльза Гренера: "Я выполнял свою работу, следовал приказам и получал за это похвалу". На суде мужчина добавил: "Что бы ни произошло, все кончится на положительной ноте, и я сохраню улыбку на лице".

Тюрьму прозвали "ад на Земле". Но адом стало и применение американцами же химического оружия, в частности, белого фосфора и обедненного урана. Смертельные болезни стали еще одним ударом по местному населению.

Детская смертность, рак, лейкемия…

Иракскому населению был нанесен огромный генетический ущерб. Согласно многочисленным исследованиям, резкий рост детской смертности, рака и лейкемии в иракском городе Эль-Фаллуджа, подвергшемся бомбардировке США в 2004 году, превышает показатели, о которых сообщают выжившие после атомных бомбардировок, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Помимо белого фосфора в Ираке силами НАТО широко использовался обедненный уран - радиоактивный элемент, который, по мнению военных инженеров, значительно повышает проникающую способность снарядов и имеет период полураспада порядка 4,5 млрд лет".

"Аль-Каида" и ИГИЛ возникли благодаря американцам

Но вероломное разрушение Ирака имело также глобальные и трагичные последствия для всего мира. Одно из наиболее ужасающих - появление в ответ на американскую оккупацию "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (ИГИЛ), которые всколыхнули планету огнем и болью.





Получается, детище обернулось против создателя. Племена Ирака и Сирии получили новейшее американское оружие для борьбы со своими правительствами, а в итоге создали свой халифат. Волна терактов дошла даже до Европы.

Однозначно можно сказать, что именно американское вторжение в Ирак сорвало печать с кувшина, из которого вырвался джин исламского радикализма. Потому что без этого вторжения ислам был мирной религией. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Несмотря на подтвержденные факты жестоких убийств местного населения и использование запрещенного оружия, ни Вашингтон ни Лондон не понесли никакой ответственности за варварство и разбой в суверенной стране. Ну а США, потеряв интерес, в 2011 году вывели свои войска, оставив лишь ограниченный контингент для "контроля демократии". Ну, вы поняли…