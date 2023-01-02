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Под председательством Беларуси пройдет этот год для ОДКБ
В этом году у Беларуси председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. Военно-политический союз шести государств призван противостоять современным угрозам, и в последнее время их все больше. Практически каждый год - серьезное испытание для участников блока.
Поэтому председательство нашей страны в складывающихся геополитических условиях говорит об особом ответственном моменте в укреплении ОДКБ.
Беларусь всегда эффективно раскрывала потенциал организации, позволяя ей становиться все более серьезным инструментом обеспечения региональной безопасности.
В 2023-м председательство в ОДКБ переходит Беларуси. Год для организации предстоит насыщенный. В непростых геополитических обстоятельствах, связанных в том числе и с ситуацией на Украине, военно-политический блок должен показать свои самые эффективные стороны. Есть опасения, что Запад будет пробовать поджечь военные конфликты в зоне ответственности ОДКБ. Поэтому работа предстоит не только насыщенная, но и деликатная.
Президент ранее обозначил некоторые приоритеты. ОДКБ надо сосредоточиться на обучении совместных группировок, на оснащении Коллективных сил оперативного реагирования и наших миротворческих сил, а также создании положительного имиджа самой организации. В 2023 году планируется провести ряд учений на западных границах. Это можно рассматривать как меру стратегического сдерживания.
Для организации пояса безопасности и сохранения мира военная составляющая ОДКБ - для нас одна из основных стратегий. Пример работы организации в Казахстане показал, что блок может работать очень оперативно и эффективно в случае, если стране нужна помощь по стабилизации обстановки. Наша страна всегда была в авангарде ОДКБ, и наши инициативы укрепляли солидарность между странами - участниками блока. Эта тенденция явно продолжится и в 2023 году.
Фото:БелТА
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