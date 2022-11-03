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Под прикрытием защиты прав человека евродепутаты вновь пытаются манипулировать общественным мнением

Санкционный бумеранг уже ударил по их инициаторам. Парламентарии осудили курс Европарламента, которые откровенно манипулируют общественным мнением под предлогом защиты прав человека. Евродепутаты провели некие слушания по "белорусскому вопросу", где попытались навязать свою необоснованную, политически ангажированную точку зрения. Президиум Совета Республики с возмущением констатирует, что это ни что иное как очередная демонстрация пренебрежения к Беларуси и попытка преднамеренной дискредитации политики нашей страны.

Осуждаем курс Европарламента на поддержку радикальной "беглой" белорусской оппозиции и ее планов по силовому свержению законной власти в нашей стране. Это своего рода поддержка терроризма и грубого вмешательства в дела суверенного государства без понимания того, что подобные призывы чреваты серьезными последствиями для безопасности всего континента.

Спекуляции отдельных евродепутатов на теме Беларуси - осознанное намерение отвлечь внимание избирателей от нарастающих внутренних проблем в странах ЕС. В то время как продолжаются безосновательные призывы к введению все новых санкций против Беларуси, санкционный бумеранг уже ударил по их инициаторам.

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