Под прикрытием защиты прав человека евродепутаты вновь пытаются манипулировать общественным мнением

Осуждаем курс Европарламента на поддержку радикальной "беглой" белорусской оппозиции и ее планов по силовому свержению законной власти в нашей стране. Это своего рода поддержка терроризма и грубого вмешательства в дела суверенного государства без понимания того, что подобные призывы чреваты серьезными последствиями для безопасности всего континента.