Подготовка к парламентским выборам, кадровые вопросы, обстановка в Минске - подробности встречи Лукашенко с Кочановой

Подготовка к парламентским выборам, кадровые вопросы и обстановка в Минске - три основные темы встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщает БЕЛТА.

"Первый вопрос, естественно, предстоящие парламентские выборы. У вас есть целый срез тех проблем, которые надо будет проконтролировать при подготовке и проведении этих выборов. Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями - те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах", - сказал глава государства.

Он поинтересовался, какова ситуация, как на местах работают люди, губернаторы. "Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах. Я имею в виду вертикаль власти. Это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет. Следом же формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела с вашей точки зрения?" - обозначил вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства попросил Наталью Кочанову и далее не уходить от этой темы и, насколько возможно и насколько это будет нужно Центральной избирательной комиссии, оказывать помощь и поддержку вместе с Администрацией Президента, нижней палатой парламента.

Второй вопрос встречи глава государства обозначил следующим образом: "Есть ряд проблем кадровых. Мы тоже о них говорили с вами. Я хотел бы, чтобы Совет Республики имел концентрированное мнение, и хотел бы от вас услышать на данный момент, как обстоят дела".

Еще один вопрос - ситуация в столице, учитывая, что Наталья Кочанова является уполномоченным представителем Президента в Минске. "Меня интересуют вопросы обеспечения населения, прежде всего всем необходимым - продукты питания, одежда, обувь; как чувствуют себя минчане в этой ситуации?" - спросил Президент.