Подготовка к парламентским выборам продолжается

Все области и Минск уже определились с кандидатами в члены Совета Республики. Это представители различных сфер. Среди них - деятели искусств, журналистской сферы, таможни, промышленности. Всего в Совет Республики выдвигаются 8 кандидатов от каждой области и 8 от Минска - еще 8 назначает Президент.