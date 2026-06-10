Подготовку к первому Форуму регионов Беларуси и Китая обсудили в онлайн-формате

Первый Форум регионов Беларуси и Китая наполнит новым содержанием всепогодное стратегическое партнерство. Подготовка к значимому событию, которое состоится в провинции Ганьсу в начале июля, идет активно.

Формат для белорусской стороны уже привычен, освоили такой подход в работе с партнерами из России и Узбекистана. Как можно судить по достигнутым ранее договоренностям, подобные инициативы дают ощутимый результат.

10 июня в онлайн-формате встречу провела белорусская часть оргкомитета. Важно учесть все нюансы при подготовке. На связи с белорусским посольством в Пекине облисполкомы и Минский горисполком, профильные организации и структуры. Цель предельно ясна: провести ревизию проектов и документов, которые готовятся к подписанию.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Ключевым моментом форума будут являться те проекты, которые сегодня будем рассматривать. Ведь основная задача - это прикладной характер таких мероприятий, чтобы они давали импульс новым экономическим контрактам, договорам, соглашениям, меморандумам. Поэтому сегодня очень важно посмотреть, на каком уровне у нас находится подписание контрактов, договоров, при необходимости те направления, которые необходимо ускорить, сегодня и будем обсуждать".

Уже известна и предварительная программа форума. Кроме пленарного заседания, пройдут тематические встречи и B2B переговоры. Город Ланьчжоу, административный центр провинции Ганьсу, станет местом проведения форума. В числе организаторов - Гродненская область, причем неспроста. С провинцией Ганьсу у региона установлены побратимские связи.

Сергей Мясников, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:

"Мы являемся побратимами провинции Ганьсу. Нас связывают давние культурные и экономические связи, которым практически 20 лет. На совете обсуждены организационные вопросы, определился список участников форума. Определились тематические секции, которые будут включать в себя промышленную интеграцию, сферу туризма, образования, науки, медицины".

Ожидается, что как минимум между Гродненской областью и провинцией Ганьсу будут заключены меморандумы о реализации инвестпроектов. Среди них создание туристического комплекса с элементами традиционной китайской медицины и развитие железнодорожной логистики на площадке свободной экономической зоны "Гродноинвест".