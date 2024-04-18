Подготовку к проведению Всебелорусского народного собрания обсудили на совещании у Лукашенко

Подготовка к Всебелорусскому народному собранию - на финишной прямой. Остается меньше недели до важнейшего политического события.

Все оргмоменты сегодня обсуждали на уровне Президента. Как известно, в этот раз собрание будет проходить в новом конституционном статусе. На ВНС возложена важная миссия - определять стратегические направления развития общества и государства.

Обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений, гражданское согласие. Проведение такого масштабного политического мероприятия требует немалых усилий: это приглашение делегатов, транспортная логистика, формирование повестки дня, подготовка необходимых для работы документов, обустройство мест для тайного голосования, которое предусмотрено законом при выборах председателя ВНС, президиума и многое-многое другое. Вся подготовка велась тщательно. Президент требует безупречной организации работы Всебелорусского собрания.

Готовность к форуму всех причастных обсудили сегодня на совещании во Дворце Независимости. В суверенной истории страны это седьмое Всебелорусское собрание. Но в этом году оно впервые пройдет в новом высоком статусе - конституционном (это прописано в обновленном Основном законе). Теперь ВНС - это высший представительный орган народовластия. Он будет определять стратегию развития общества и государства, обеспечивать гражданское согласие, незыблемость конституционного строя. Президент требует безупречной организации работы ВНС.

"Как мы договаривались, еще раз обсудим те организационные проблемы, которые нужно обсудить, чтобы обеспечить эффективную работу Всебелорусского народного собрания", - отметил Александр Лукашенко.

"Оргкомитет был создан. Как мне постоянно докладывают, собирались, работали, выработали основные документы. Но есть ряд вопросов, которые касаются постоянного Президиума, заместителей председателя (надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Всебелорусскому народному собранию формировать их). Словом, надо обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС, начиная от оформления города (без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту) до зала заседания", - подчеркнул Президент.

Отдельно глава государства остановился на организационных моментах, связанных с обеспечением всем необходимым делегатов ВНС. "Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питанием и проживанием и заканчивая обеспечением необходимыми материалами для работы", - спросил Александр Лукашенко.

Возглавляет оргкомитет премьер-министр. Как рассказал Роман Головченко, уже полностью сформирован состав участников ВНС. Впервые именно как конституционного органа. В него войдут1162 делегата (они представляют разные слои общества). Из них 750 определены путем избрания. Это депутаты местных советов и представители гражданского общества. Кроме того, в составе ВНС Президент, парламентарии, представители исполнительной и судебной власти. В числе участников и приглашенные гости.



На сегодняшний день практически все готово. Организационные и технические вопросы решены, делегаты съезда определены, все выборные процедуры прошли в соответствии с законом. Столица готовится принять это важнейшее для нашей страны политическое мероприятие. Приглашенных людей, кстати, будет немало - порядка 700 человек. И сделано это для того, чтобы делегации регионов смогли воочию увидеть, что будет происходить в эти дни, и потом об этом донести до жителей своих областей и городов. Мероприятие это в первую очередь для белорусского народа, поэтому упор мы делали на это. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Кроме того, на заседание приглашены иностранные гости: руководители межгосударственных объединений и послы зарубежных стран. "Представители Запада… Посольства есть, захотят прийти - придут. А специально кого-то приглашать мы не видим смысла", - подчеркнул премьер-министр.

Всебелорусское народное собрание пройдет 24 и 25 апреля