Подготовку к заседанию Союзного Совмина обсудили в Доме правительства в Минске

Подготовку к заседанию Союзного Совмина и интеграцию в рамках двух государств, а также пятерки ЕАЭС сегодня обсудили в Минске. На переговорах в Доме правительства премьер Беларуси Сергей Румас и первый вице-премьер России Антон Силуанов отметили, что встреча группы высокого уровня, которая планируется в ближайшее время, поможет найти развязки многих двусторонних вопросов. Это позволит к заседаниям и Союзного Совмина, и Евразийского межправсовета подойти с подготовленными и согласованными решениями. Оба мероприятия пройдут до конца года.