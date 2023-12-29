Подписан бюджет Союзного государства на 2024 год

Председателем Высшего Государственного Совета, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко подписан Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева.

"Значимо, что мы начнем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно. Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом", - прокомментировал документ Дмитрий Мезенцев.

По его словам, вклад Беларуси и России в союзный бюджет впервые увеличен на 38 % - это обеспечит расширение числа программ, проектов и мероприятий Союзного государства. "Важно, что в следующем году не только расширится их число - в области высоких технологий, обороны и безопасности, практически на треть увеличено число мероприятий в культурно-гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах. Видим в этом ответ на запрос людей, в поддержку позиции сторон по расширению масштаба экономической интеграции, упрочению межрегионального и межпарламентского сотрудничества", - подчеркнул госсекретарь.