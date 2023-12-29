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Подписан бюджет Союзного государства на 2024 год
Председателем Высшего Государственного Совета, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко подписан Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева.
Госсекретарь также отметил, что бюджет согласован Президентом России Владимиром Путиным.
"Значимо, что мы начнем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно. Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом", - прокомментировал документ Дмитрий Мезенцев.
По его словам, вклад Беларуси и России в союзный бюджет впервые увеличен на 38 % - это обеспечит расширение числа программ, проектов и мероприятий Союзного государства. "Важно, что в следующем году не только расширится их число - в области высоких технологий, обороны и безопасности, практически на треть увеличено число мероприятий в культурно-гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах. Видим в этом ответ на запрос людей, в поддержку позиции сторон по расширению масштаба экономической интеграции, упрочению межрегионального и межпарламентского сотрудничества", - подчеркнул госсекретарь.
Фото: БЕЛТА
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