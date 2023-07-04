Подписан меморандум об обязательствах Беларуси в процессе присоединения к ШОС

Подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества. Об этом по итогам прошедшего в видеоформате заседания Совета глав государств ШОС заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.

"В рамках саммита был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в процессе присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Этот меморандум подписан всеми без исключения странами, подписан генеральным секретарем организации. Дальнейший процесс будет связан с ратификаций этого меморандума и всего пакета наших обязательств всеми странами-членами", - рассказал глава МИД.

По его словам, как только процесс ратификации всеми странами будет завершен, можно будет говорить о полноправном вступлении Беларуси в ШОС: "Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе. С нашей стороны вся необходимая законодательная работа проделана. Речь идет об одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашений, подписанных в рамках ШОС государствами-членами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса".

Сергей Алейник отметил, что все лидеры стран ШОС схожи в своих оценках изменений, происходящих в мире, и стремлении к построению более справедливого миропорядка. "Сегодняшний саммит подтвердил нацеленность всех без исключения лидеров к большей сплоченности, большей солидарности, уважению коренных интересов стран-участниц этой организации и дальнейшего поступательного устойчивого развития всех без исключения стран-членов", - сказал он.

Министр заявил, что Беларусь рассматривает ШОС не только как диалоговую площадку, но и как организацию, которая предполагает практические направления сотрудничества. "Безусловно, на первом плане сегодня находятся вопросы укрепления безопасности. Очень большое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, наращиванию торгового потенциала организации", - отметил Сергей Алейник.

Глава МИД привел данные, согласно которым в настоящее время объем товарооборота стран ШОС составляет 20 % от мирового, а для Беларуси 70 % товарооборота приходится именно на членов и партнеров ШОС.