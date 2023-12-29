Подписан закон о республиканском бюджете Беларуси на 2024 год

Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2023 года №328-З "О республиканском бюджете на 2024 год" 29 декабря включен в Национальный реестр. Это свидетельствует о том, что документ был подписан главой государства, пишет БЕЛТА.

Ранее документ был рассмотрен в Палате представителей и Совете Республики Национального собрания. Сенаторы 13 декабря одобрили соответствующий законопроект, после чего он был направлен на подпись Президенту.

На заседании 11-й сессии Совета Республики седьмого созыва документ представлял министр финансов Юрий Селиверстов. Бюджет сформирован исходя из параметров развития экономики на будущий год, которые утверждены указом главы государства №307 от 2 октября 2023 года, а также реализации мер налоговой политики.

Сообщалось, что доходы республиканского бюджета в 2024 году планируются в размере 39,9 млрд. рублей, консолидированного бюджета - 67,5 млрд. рублей, что соответственно на 2,8 % и 6,3 % больше, чем оценка поступлений 2023 года.

"Основная доля доходов бюджета приходится на НДС, подоходный налог, доходы от внешнеэкономической деятельности, налог на прибыль и акцизы", - сказал министр финансов, выступая 13 декабря в Совете Республики.

В 2024 году расходы республиканского бюджета планируются в сумме 44,7 млрд. рублей, консолидированного бюджета - 72,7 млрд. рублей, или 113,9 % и 112,1 % соответственно к оценке 2023 года.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2024 году остаются социальная сфера, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы, поддержка национальной экономики в складывающихся условиях. По словам Юрия Селиверстова, повышение уровня оплаты труда бюджетников будет реализовано за счет роста базовой ставки для всех категорий в среднегодовом исчислении на 9 %.

В частности, в расходах республиканского бюджета на 2024 год предусмотрены средства на выплату семейного капитала - 383 млн. рублей, финансирование строительства жилья с государственной поддержкой - 1,7 млрд. рублей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал Указ №307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год. Главной целью экономической политики будущего года будут обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения.

В Национальный реестр 29 декабря также включен Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2023 г. №327-З "Об изменении законов по вопросам налогообложения". Соответственно, данный документ также подписан Президентом и вскоре будет официально опубликован.