Подписано соглашение на три года о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты

Белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт через российский порт Усть-Луга

Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через российский порт Усть-Луга. Это универсальный порт, который оказывает услуги по перевалке более 20 видов грузов. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал АО «Усть-Луга Ойл». Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Три с половиной миллиона тон готовы получить от белорусских производителей уже в этом году.

Виталий Савельев, министр транспорта России:

"Я хочу сказать, что и РЖД и белорусские коллеги, мы во всем шли навстречу друг другу, Могу сказать, что цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов ниже, чем была при перевалке через прибалтийские порты. И все наши стивидоры, трейдеры, участники РЖД, мы все пошли на существенные скидки, исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Я думаю, что это соглашение подписано к удовлетворению обеих сторон, и мы считаем, что оно даст пользу и России, и Беларуси".



Соглашение подписано на 3 года

Пока соглашение подписано на три года, и за это время российские порты готовы осуществить перегрузку около 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Но фактически документ неограниченного действия, так как может быть автоматически продлен.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Одновременно планируется подписание коммерческих контрактов. В первую очередь это наши экспортеры. Безусловно, это наша нефтяная компания, Мозырский НПЗ, "Нафтан" заинтересованы в реализации этого проекта. И абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что взаимовыгодно для наших обеих стран".