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Подписано соглашение на три года о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты
Белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт через российский порт Усть-Луга
Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через российский порт Усть-Луга. Это универсальный порт, который оказывает услуги по перевалке более 20 видов грузов. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал АО «Усть-Луга Ойл». Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Три с половиной миллиона тон готовы получить от белорусских производителей уже в этом году.
Виталий Савельев, министр транспорта России:
"Я хочу сказать, что и РЖД и белорусские коллеги, мы во всем шли навстречу друг другу, Могу сказать, что цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов ниже, чем была при перевалке через прибалтийские порты. И все наши стивидоры, трейдеры, участники РЖД, мы все пошли на существенные скидки, исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Я думаю, что это соглашение подписано к удовлетворению обеих сторон, и мы считаем, что оно даст пользу и России, и Беларуси".
Соглашение подписано на 3 года
Пока соглашение подписано на три года, и за это время российские порты готовы осуществить перегрузку около 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Но фактически документ неограниченного действия, так как может быть автоматически продлен.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Одновременно планируется подписание коммерческих контрактов. В первую очередь это наши экспортеры. Безусловно, это наша нефтяная компания, Мозырский НПЗ, "Нафтан" заинтересованы в реализации этого проекта. И абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что взаимовыгодно для наших обеих стран".
Подписанное соглашение пока касается только перевалки нефтепродуктов. Но в перспективе на экспорт через российские порты могут уходить и белорусские калийные удобрения, древесина и продукция отечественного машиностроения.
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