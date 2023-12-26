Подробности встречи Лукашенко и Алиева в Санкт-Петербурге

Что касается экономики, договорились, что ответственные лица из межправительственной комиссии и правительств двух стран выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы. В том числе совместные кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и ВПК.