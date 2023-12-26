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Подробности встречи Лукашенко и Алиева в Санкт-Петербурге

Подробности встречи Лукашенко и Алиева в Санкт-Петербурге

Подробности состоявшейся в Санкт-Петербургевстречипрезидентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева публикует БЕЛТА.

Главы государств обсудили предстоящий визит Президента Беларуси в Азербайджан.

Что касается экономики, договорились, что ответственные лица из межправительственной комиссии и правительств двух стран выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы. В том числе совместные кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и ВПК.

Президент Азербайджана подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе.

Естественно, обсудили и международную повестку - азербайджанский лидер подробным образом проинформировал белорусского коллегу о ситуации на Кавказе.

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