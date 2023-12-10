Подробности второго дня визита Президента Беларуси в Африку

10 декабря продолжился официальный визит Александра Лукашенко в Экваториальную Гвинею. Второй день прошел на материковой части страны. Это предполагает еще один перелет.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил Александра Лукашенко посмотреть строящуюся новую столицу - Сьюдад де ла Пас, что с испанского звучит красиво "город мира". Она по плану заменит Малабо, где климат хуже - очень влажно - да и большая часть жителей живет на материке. Экскурсия для высокого гостя - по готовым объектам. Лидеры решили передвигаться на одном авто. По пути и позже (во время неформального обеда) - продолжение серьезного разговора, который начали еще накануне. В том числе и с первой леди страны - она курирует медицину и приезжала к нам, чтобы перенимать лучшее. В таком свободном формате президенты Беларуси и Экваториальной Гвинеи общались около трех часов.

Подписана дорожная карта по развитию сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи

Накануне лидеры подписали дорожную карту сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Она разрабатывалась с учетом потребностей стороны партнеров. В документе зафиксированы 15 ключевых направлений, включая поставки белорусской техники, ее обслуживание, сельскохозяйственную сферу, здравоохранение, фармацевтику, лесное хозяйство, туризм. За полгода Беларусь и Экваториальная Гвинея совершили впечатляющий рывок в сотрудничестве. Африканская страна сейчас на пути обретения экономической независимости, после того, как стала самостоятельной политически. И Беларуси есть "что предложить". И как партнерам в реальном секторе экономики, и как дружественному государству на международной арене.Александра Лукашенко встречали по всем канонам визита высшего уровня. Стороны подтвердили: дан старт новому этапу в двусторонних отношениях по линии Минска и Малабо. Наш Президент не раз подчеркнет: мы идем в Африку как друзья! И готовы стать для африканского партнёра мостом в Евразию.

А. Лукашенко: По итогам визита и переговоров мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи

"По итогам визита и переговоров мы, без преувеличения, дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи, - сказал Александр Лукашенко. - Все направления и конкретные проекты зафиксированы в дорожной карте. Она рассчитана до 2026 года. Тем самым мы поставили наше сотрудничество на твердый правовой фундамент. В дополнение к этому подписан пакет двусторонних соглашений и документов".

"В числе перспективных проектов: строительство агрогородка с необходимой инфраструктурой; возведение ста социальных жилых домов; создание завода по производству керамического кирпича мощностью до 40 млн штук в год; поставка пожарных машин, строительной и другой техники, в том числе для реализации совместного проекта по лесозаготовке и созданию новых сельхозугодий; проведение работ по электрификации удаленных районов. Я уже не говорю о здравоохранении, образовании и так далее", - отметил глава государства.

Президент высказал уверенность, что зафиксированные договоренности в скором времени начнут работать на благо народа Экваториальной Гвинеи и уже в 2024 году по всем направлениям будут получены результаты.

"Экваториальная Гвинея, Беларусь и другие страны не должны импортировать то, что можно производить у себя. Страна не должна тратить валюту на закупки тех продуктов и товаров, которые возможны к производству в Экваториальной Гвинее", - сказал белорусский лидер. -То, что умеем мы, мы передадим народу Экваториальной Гвинеи. То, что умеет делать народ этой страны, они передадут нам. В том числе и товары. Вот в чем смысл этого сотрудничества".

Официальный визит А. Лукашенко в Экваториальную Гвинею