3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Подробности второго дня визита Президента Беларуси в Африку
10 декабря продолжился официальный визит Александра Лукашенко в Экваториальную Гвинею. Второй день прошел на материковой части страны. Это предполагает еще один перелет.
Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил Александра Лукашенко посмотреть строящуюся новую столицу - Сьюдад де ла Пас, что с испанского звучит красиво "город мира". Она по плану заменит Малабо, где климат хуже - очень влажно - да и большая часть жителей живет на материке. Экскурсия для высокого гостя - по готовым объектам. Лидеры решили передвигаться на одном авто. По пути и позже (во время неформального обеда) - продолжение серьезного разговора, который начали еще накануне. В том числе и с первой леди страны - она курирует медицину и приезжала к нам, чтобы перенимать лучшее. В таком свободном формате президенты Беларуси и Экваториальной Гвинеи общались около трех часов.
Подписана дорожная карта по развитию сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи
Накануне лидеры подписали дорожную карту сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Она разрабатывалась с учетом потребностей стороны партнеров. В документе зафиксированы 15 ключевых направлений, включая поставки белорусской техники, ее обслуживание, сельскохозяйственную сферу, здравоохранение, фармацевтику, лесное хозяйство, туризм. За полгода Беларусь и Экваториальная Гвинея совершили впечатляющий рывок в сотрудничестве. Африканская страна сейчас на пути обретения экономической независимости, после того, как стала самостоятельной политически. И Беларуси есть "что предложить". И как партнерам в реальном секторе экономики, и как дружественному государству на международной арене.Александра Лукашенко встречали по всем канонам визита высшего уровня. Стороны подтвердили: дан старт новому этапу в двусторонних отношениях по линии Минска и Малабо. Наш Президент не раз подчеркнет: мы идем в Африку как друзья! И готовы стать для африканского партнёра мостом в Евразию.
А. Лукашенко: По итогам визита и переговоров мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи
"По итогам визита и переговоров мы, без преувеличения, дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи, - сказал Александр Лукашенко. - Все направления и конкретные проекты зафиксированы в дорожной карте. Она рассчитана до 2026 года. Тем самым мы поставили наше сотрудничество на твердый правовой фундамент. В дополнение к этому подписан пакет двусторонних соглашений и документов".
"В числе перспективных проектов: строительство агрогородка с необходимой инфраструктурой; возведение ста социальных жилых домов; создание завода по производству керамического кирпича мощностью до 40 млн штук в год; поставка пожарных машин, строительной и другой техники, в том числе для реализации совместного проекта по лесозаготовке и созданию новых сельхозугодий; проведение работ по электрификации удаленных районов. Я уже не говорю о здравоохранении, образовании и так далее", - отметил глава государства.
Президент высказал уверенность, что зафиксированные договоренности в скором времени начнут работать на благо народа Экваториальной Гвинеи и уже в 2024 году по всем направлениям будут получены результаты.
"Экваториальная Гвинея, Беларусь и другие страны не должны импортировать то, что можно производить у себя. Страна не должна тратить валюту на закупки тех продуктов и товаров, которые возможны к производству в Экваториальной Гвинее", - сказал белорусский лидер. -То, что умеем мы, мы передадим народу Экваториальной Гвинеи. То, что умеет делать народ этой страны, они передадут нам. В том числе и товары. Вот в чем смысл этого сотрудничества".
Официальный визит А. Лукашенко в Экваториальную Гвинею
В ближайшее время в Малабо откроется белорусское посольство, а в Минске - дипмиссия Экваториальной Гвинеи. Кроме того стороны договорились, что запустят региональный хаб по продвижению белорусской продукции на рынки стран Центральной и Западной Африки. Беларусь постепенно налаживает контакты со всем континентом. Благодаря такой открытой политике в списке - Кения и БотсвАна, экзотические Коморские острова и Конго... На севере Африки - Египет. На юге -Зимбабве и ЮАР.Экваториальная Гвинея будет опорной точкой "в центре".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ