3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Саммит ЕАЭС стартует в Бишкеке. В повестке лидеров стран "пятерки" около двух десятков вопросов
Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, сообщаетБелТА.
Лидеры ЕАЭС проведут переговоры в государственной резиденции Президента Кыргызстана "Ала-Арча" (в переводе - "пестрая арча", арча - местное название можжевельника). Повестка саммита состоит из 17 вопросов. Часть из них, вопросы промышленной кооперации, работу по формированию общих рынков и устранению внутренних препятствий, главы государств обсудят в узком формате.
Нынешнее заседание Высшего Евразийского экономического совета впервые за последние три года проходит в очном формате. В последний раз лидеры стран ЕАЭС встречались на саммите 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Все последующие заседания в 2020-2022 годах проходили в формате видеоконференции. В то же время главы государств уже неоднократно встречались в этом году очно, но в других форматах: на саммитах ШОС, СНГ и ОДКБ.
Фото: БелТА
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов