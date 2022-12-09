Саммит ЕАЭС стартует в Бишкеке. В повестке лидеров стран "пятерки" около двух десятков вопросов

Лидеры ЕАЭС проведут переговоры в государственной резиденции Президента Кыргызстана "Ала-Арча" (в переводе - "пестрая арча", арча - местное название можжевельника). Повестка саммита состоит из 17 вопросов. Часть из них, вопросы промышленной кооперации, работу по формированию общих рынков и устранению внутренних препятствий, главы государств обсудят в узком формате.

Нынешнее заседание Высшего Евразийского экономического совета впервые за последние три года проходит в очном формате. В последний раз лидеры стран ЕАЭС встречались на саммите 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Все последующие заседания в 2020-2022 годах проходили в формате видеоконференции. В то же время главы государств уже неоднократно встречались в этом году очно, но в других форматах: на саммитах ШОС, СНГ и ОДКБ.

