Пока взаимности не видим - Лукашенко о предложениях по урегулированию отношений с Польшей и Литвой

Беларусь предлагает урегулировать отношения с Польшей и Литвой, но пока не видит взаимности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, пишет БЕЛТА.



Александр Лукашенко рассказал подробности того, как недавно удалось разрешить напряженную обстановку на белорусско-украинской границе. "Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - подчеркнул белорусский лидер.



"Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями, - заявил Александр Лукашенко. - Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях".



Как сообщалось, накануне министр иностранных дел Максим Рыженков заявил журналистам, что Беларусь пригласила польскую сторону совместно изучить ситуацию на границе. "Недавно глава нашего государства предложил польской стороне (и эта позиция была доведена до временного поверенного в делах Польши в Республике Беларусь): мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов, специалистов, представителей руководства для того, чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе, - рассказал министр. - Мы предлагаем любым другим организациям, представителям стран ЕС, которые здесь находятся, также приехать на границу, посмотреть, поговорить, подискутировать, наметить какие-то планы".