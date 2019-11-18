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Политическая и государственная система в Беларуси сдала очередной важный экзамен на зрелость
Высокая политическая культура и активность белорусов при выборе своих представителей в законодательной ветви власти - именно так описывают парламентские выборы и сами избиратели, и многочисленные наблюдатели, как национальные, так и иностранные. Главный итог - политическая и государственная система в Беларуси сдала очередной важный экзамен на зрелость. Итоговую оценку, впрочем, мы узнаем чуть позже, когда станут известны окончательные результаты, то есть поименный список из 110 победителей выборов - будущих депутатов парламента.
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