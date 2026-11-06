Политический обозреватель Ширинов: Александр Лукашенко тонко чувствует обстановку в мире

Аналитики продолжают обсуждать посылы выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Минской конференции по евразийской безопасности.

Политическое чутье Александра Лукашенко подсказывает, что конфликт в Украине скоро закончится, ведь усталость от него растет. Эксперты отмечают: такое понимание ситуации основано на огромном опыте белорусского лидера.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия" (Таджикистан):

"Он тонко чувствует, что происходит, знаком с ситуацией на поле боя, с тем, чем дышит сегодня Европа. Действительно, устали все: гибнут люди с обеих сторон. Европа в свою очередь уже устает платить за эту чужую войну, цены растут, промышленность в Европе падает, недовольство растет. Мы видим, что беспорядки набирают силу и захватывают все больше европейских стран. Именно поэтому, когда Александр Лукашенко говорит, что ресурсов нет уже в головах, - это как раз-таки об усталости общей. Действительно, ощущение складывается, что в ближайшие месяцы все это должно разрешиться".