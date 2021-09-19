Политический обозреватель А. Волков собрал самое интересное с двух саммитов

Главные же мировые политические новости на неделе приходили из Душанбе. Там прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Составы участников немного отличаются, хотя цель одна - навести порядок в Центральной Азии. Да, США убежали из Афганистана, Ирака и Сирии. Наводить порядок тем, кто живет по соседству. Как отметил Александр Лукашенко, наша страна всегда была за мирный исход конфликтов и готова помочь тому же Кабулу прийти к нормальной жизни.

В целом же на протяжении трех дней две организации подписали почти 7 десятков документов, договорились разработать единую стратегию по Афганистану и даже в рамках ШОС проработать зону свободной торговли. Беларусь в рамках "шанхайского формата" - наблюдатель. Но от этого менее активной позиция нашей страны не становится, даже наоборот. Политический обозреватель Алексей Волков собрал самое интересное с двух саммитов.

Стратегические решения

Бескрайние горные цепи, песчаные плато, в которых проживают примерно 18 миллионов таджиков. Они вторая по численности народность Афганистана - дома их проживает в два раза меньше. Лучшего примера тому, почему Кабул - это боль соседей, и не придумаешь. Саммит ОДКБ в Душанбе планировался еще задолго до воскрешения "Талибана", но близость к границе с "кладбищем империй" (на автобусе часа три) обозначила тему номер один.

Очевидно, что Кабул еще долго будет оставаться темой номер один. Захочет ли афганский эмир построить там мир - неизвестно. ШОС здесь солидарна с ОДКБ - ввести войска в эту песчаную мышеловку легко, а вот вывести… Это удар и тяжелая память на годы. Ведь даже в Беларуси слово "афганец" - это сначала про бывшего солдата, а уже потом про жителя многострадальной страны.

Что-то вроде афганского синдрома испытывают и мировые политики. Это как карточный домик: один неловкий шаг - и снова война.

ОДКБ - это про оборону. Лидеры во время разговора подтвердили: никакого "ограниченного контингента", никаких "миротворцев" - у этого региона особенная стать, Афганистану нужно помогать… затушить костры войны.

Мы должны оказывать содействие правительству Афганистана, каким бы оно ни было, если оно будет предпринимать усилия по нормализации ситуации в стране. Мы открыты к сотрудничеству на этих принципах. Мы не навязываем другим странам своих представлений о реальности и о том, каким путем они должны развиваться Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам













Но ведь и на западном фронте без перемен. Любой политолог скажет, что подход Вашингтона и Брюсселя всегда один - raison d`etat. Т. е. политика, при которой национальные интересы выше всего и важнее всего. Зачастую и чужих жизней. Пора бы и нашим странам выпрямить плечи и перестать быть удобными - посыл Александра Лукашенко.

Принципы и нормы международного права грубо игнорируются.Границы нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов. Особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружением.Отсутствие же конструктивной повестки в области ограничения вооружений не добавляет оптимизма и сохраняет военно-политическую напряженность. Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По тональности разговора в зале ясно: лидеры настроены как никогда решительно. Решение проблем наркотрафика, совместные учения, призванные показать тому же НАТО: не надо лезть к нам.





У наших соседей уже сегодня в приграничье на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой техники. Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны. При этом страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Итог саммита - 13 документов и декларация безопасности. Это серьезный фундамент на будущее блока. Второй день в Душанбе - саммит ШОС. Беларусь здесь тоже представлена. Формат расширился в первую очередь за счет Индии и Китая. Как и Владимир Путин, лидеры выступали по видеосвязи из-за ковидных ограничений.

Нужно твердо поддерживать усилия, направленные на поиск путей развития. Необходимо поддерживать друг друга при проведении выборов и других важных политических событий. Не допускать вмешательства извне под каким бы то ни было предлогом в наши внутренние процессы. Си Цзиньпин, Председатель КНР

Примечательно, что ШОС в этом году 20 лет. Громко о себе организация заявила в 2005 году именно из-за Афганистана. Тогда шанхайская "восьмерка" потребовала у американцев закрыть базы в Узбекистане и Кыргызстане. Их открывали якобы для борьбы с талибами. Цель же была укрепиться в странах ради влияния. Но ведь ШОС - это еще и колоссальный рынок на 3,5 млрд человек при четверти мирового ВВП и 40 % промышленных мощностей планеты.













Так что, здесь есть и экономические выгоды, и вообще это связано с тем, что основная перспектива Беларуси именно там и находится. И мы сегодня туда внедряемся сейчас в статусе наблюдателя. Но рано или поздно, а мы живем в век, когда география не играет никакой существенной роли, мы из наблюдателей станем полноправными членами этой очень выгодной и полезной для всего мира организации. Вадим Елфимов, политолог

На заседании ШОС выступил и Александр Лукашенко. Беларусь - инициатор многих программ. Вот и здесь Президент актуализирует повестку.

Шанхайская организация сотрудничества - это не военный блок, а региональный игрок, который намерен укрепить каркас единой Евразии через экономику и совместные программы в том же образовании и здравоохранении. Инициатива Минска - создать альянс в рамках ШОС. Та же вакцина от COVID должна быть доступна всем и не превращаться в инструмент влияния.

Самое часто звучащее слово на обоих саммитах - Афганистан. Только лидер Пакистана Имран Хан в своей речи произнес его 34 раза. Тут еще одна подоплека: Кабул - наблюдатель в ШОС, но на встречу, конечно, не приехал.

Наша страна готова оказать содействие в восстановлении Афганистана. Последние время звучат разные точки зрения про Афганистан. Все проблемы в Афганистане, решать афганскому народу, только им. Но есть интерес и у соседей. Подключиться надо им. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь