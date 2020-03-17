Политики против СМИ? В каких странах пресса под прессом?

В каких странах и почему пресса под прессом? Как за публикацию могут даже лишить гражданства? О войне Трампа с прессой, бойкоте Макрона, судах Эрдогана, конфликте Джонсона и многом другом -смотрите в "Понятнойполитике".





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