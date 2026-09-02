Политолог Двойников: Цифровая безопасность и наука - ключевые сферы для ШОС в условиях вызовов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность развития научной сферы и безопасного цифрового пространства в рамках ШОС. Почему эти направления особо значимы, рассказал политолог Валерий Двойников.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель Фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Это очень важные сферы, правильно заметил господин Лукашенко, Президент Беларуси. Почему? Потому что это ключевые сферы в ситуации, связанной с военными действиями, которые сейчас происходят. Нужно как можно больше уделять сил ради того, чтобы обезопасить наши системы цифровой безопасности. Сейчас фактически все происходит через Интернет, разные цифровые системы - это и дестабилизация, и шпионство, и так далее. В этом плане иметь общую безопасную систему очень важно. Развивать науку и космонавтику - также крайне важно, потому что это разовьет ту военную сферу, которая необходима, чтобы противостоять той войне, которая сейчас происходит".