Политолог Ежов: ШОС становится платформой для формирования новой архитектуры глобальной безопасности

О роли ШОС рассуждают эксперты. Мир стремительно меняется, возникают новые вызовы и угрозы. На фоне этих процессов ШОС становится площадкой, которая выступает за видение нового и равноправного мироустройства, учитывая интересы государств.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Новая архитектура безопасности выстраивается, и это просто объективная необходимость. Другой вопрос - не все осознают эту реальность. Шанхайская организация сотрудничества объединяет в себе государства, лидеры которых это осознают и делают все для того, чтобы эту новую архитектуру мировой безопасности сконструировать таким образом, чтобы она была не просто эффективной, но и основывалась на принципах справедливости и равноправия".