Прошедшая на этой неделе IV Минская международная конференция по евразийской безопасности окончательно закрепила за собой статус важнейшей дипломатической площадки - в таком мнении едины эксперты.

Предметные и открытые дискуссии объединили представителей почти 60 государств. Масштаб форума отражает возрастающий запрос на справедливую и понятную систему взаимоотношений. Евразии нужна стабильность - это главный месседж участников конференции.

Мехмет Бора Перинчик, историк, политолог (Турция):

"Если мы смотрим на украинский конфликт и эскалацию на Ближнем Востоке, речь идет о мировой войне, возможно даже ядерной. Эту войну можно приостановить сотрудничеством между евразийскими странами. Именно Турция, Россия, Китай, Иран и Беларусь - такой альянс может приостановить большую войну".

Запад не осознает масштаб потенциального военного конфликта, к которому готовится. Обеспокоенность Президента Беларуси Александра Лукашенко касательно тотальной милитаризации разделяют зарубежные эксперты.

В условиях геополитической турбулентности Минск последовательно продвигает идею перезапуска глобального диалога.

Ральф Боссхард, политолог (Швейцария):

"Это был один из самых интересных моментов, которые ваш Президент затронул в своей речи, сказав, что окончание войны в Украине предсказуемо. Оно наступит через пару месяцев. Очевидно, у него есть информация, которой нет у западных СМИ. Он совершенно прав в том, что все сейчас устали от конфликта. Прежде всего, конечно, сами украинцы, но и европейцы тоже, потому что война оказывает очень негативное влияние и на западноевропейские страны, не только экономически, но и политически. Мы видим усиление воинственной риторики в последние месяцы. И это еще мягко говоря, потому что украинские представители активно пытаются навязать свои мнения, свою точку зрения западной общественности. А это значит, что сейчас в Западной Европе трудно публично сказать что-то, что не соответствует точкам зрения официальной Украины".