Политолог Полайнер: Лукашенко дал понять, что конфликт в Украине можно решить

На Международной конференции по евразийской безопасности проходит рабочая сессия, главная тема которой - "Интеграция интеграций как будущее евразийской экономической модели".

Ориентиром для экспертных дискуссий на сессиях во многом стали тезисы, озвученные Президентом Беларуси Александром Лукашенко на конференции.

Объективность, верность избранной позиции, и главное - четкую перспективу Беларуси на глобальном треке сегодня активно отмечают зарубежные эксперты. Как и указание Президента на окно возможностей к мирному урегулированию в Украине.

"Я думаю, что в речи лидера Беларуси был ряд важных моментов. Один из них, очевидно, заключался в том, что он подчеркнул: конфликт в Украине можно решить. В то же время он дал всем понять, что существует также риск дальнейшей эскалации. Важно видеть, что существует возможность положить конец этому конфликту, и я надеюсь, что это, возможно, скоро произойдет. В то же время есть осознание риска того, что он может перерасти в более широкий европейский конфликт. Так что для меня это было очень важно. События, которые произошли вчера, а также сегодняшнее заседание - очень хорошие форумы, на которых можно фактически обсуждать, как мы хотим развивать будущую структуру безопасности - будь то в евразийском контексте, который здесь предлагается, или в европейском", - отметил политолог из Германии Кристоф Полайнер.

"Да, Украина - одна из важных тем, но это не единственная тема и причина нашего кризиса. Мы теряем нашу конкурентную способность. Где мы находимся на глобальном рынке? Это масштабный процесс. Инфляция не случилась в последние 60 лет в Европе. Мигрантский кризис меняет ценности, характер политической системы. Да, Украина важна, но есть несколько параллельных процессов в Европе", - сказала старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия) Душан Пророкович.