До важнейшего общественно-политического события страны - 3-го заседания VII Всебелорусского Народного Собрания - осталось меньше месяца.

Пока Президиум ВНС формирует повестку развития Беларуси, к опыту Беларуси присматриваются за океаном - там каждый новый хозяин Белого дома традиционно отменяет решения предшественника. О главном преимуществе белорусской модели рассказал эксперт из США Стив Самарин.

Стив Самарин, политолог (США):

"У нас в Соединенных Штатах есть очень интересная тенденция. Как только новый президент приходит в Белый дом, он сразу же достает папку с решениями предыдущего президента и с энтузиазмом начинает их отменять одно за другим. Хотя только вчера эти решения были нашей национальной стратегией, национальными интересами, тем не менее, он их отменяет одно за другим. В Республике Беларусь есть специальный механизм для этого - Всебелорусское народное собрание, которое имеет колоссальные конституционные полномочия не только определять экономическую политику и стратегию развития государства, но и внешнеполитический государственный курс. Это гарантирует преемственность национальных интересов Республики Беларусь, что уже подтверждено десятилетиями. Поэтому сегодня, когда мы говорим о заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, то речь не просто о подготовке какого-то очередного большого и очень важного мероприятия, а о формировании повестки дня, которая будет определять дальнейшее развитие на многие годы".