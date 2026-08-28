Политолог Сосновский: взаимодействие Беларуси и России - гарант безопасности и развития

Эксперты отмечают, что на фоне глобальной нестабильности сотрудничество Беларуси и России - это гарант безопасности и экономического роста.

Александр Сосновский, политолог, главный редактор интернет-издания World Economy (Германия):

"Наверное, самое важное все-таки - партнерство, учитывая напряженную обстановку в мире, даже военно-политическое партнерство, которое обеспечивает суверенность и безопасность и Беларуси, и России. Здесь даже другого мнения быть не может. Это важнейший аспект, который обеспечивает дальнейшее существование государства Беларуси и России в плане очень надежных флангов и надежных тылов, поэтому военно-техническое сотрудничество - в первую очередь. Несомненно, все это касается экономики, экономического сотрудничества, взаимной торговли, экспорта, импорта, который сейчас фактически идет на самых выгодных условиях".