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Полк Калиновского в кризисе - подробности в проекте "Ремарка"
Полк Калиновского в кризисе. Рекрутские наборы не приносят никаких результатов, донатов мало, псевдофондам не до этого, конфликты на фоне дележки. Весь спектр проблем налицо. Выпутаются уже вряд ли, скорее, еще чуть похайпятся, наберут наивных и отправят в один конец. Но это уже никого не волнует, как и судьба Молодова. Домой то, Артем, хочется.
Конечно, скучаю, там все знакомые, конечно, хочется вернуться.
Ради этого даже готов слить всю информацию, за что еще раз спасибо.
Он рассказал гораздо больше, чем ожидалось. Единственное, с кем он может поконкурировать - это с Францкевичем и его фондом "Вольная Беларусь".
Подробности материала смотрите в видео.
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