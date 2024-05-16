Полк Калиновского в кризисе - подробности в проекте "Ремарка"

Полк Калиновского в кризисе. Рекрутские наборы не приносят никаких результатов, донатов мало, псевдофондам не до этого, конфликты на фоне дележки. Весь спектр проблем налицо. Выпутаются уже вряд ли, скорее, еще чуть похайпятся, наберут наивных и отправят в один конец. Но это уже никого не волнует, как и судьба Молодова. Домой то, Артем, хочется.