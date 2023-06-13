Полную версию интервью Александра Лукашенко телеканалу "Россия 1" смотрите 14 июня на российском канале

Президента сегодня ожидало общение не только с пулом белорусских журналистов. Большое интервью Александр Лукашенко дал журналисту телеканала "Россия 1" Ольге Скабеевой. Первый ответил на все интересующие ведущую программы "60 минут" вопросы, порой даже самые острые и провокационные.

В первую очередь Ольга Скабеева поделилась своими впечатлениями от посещения белорусской границы, где размещены зенитно-ракетные комплексы C-400.



"Мы вчера были на границе. Нам все показали. Мы пришли к выводу, что граница на замке и враг не пройдет совершенно точно", - отметила телеведущая.

"Абсолютно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще одной темой интервью стало размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Глава государства рассказал, что это не Россия стремится разместить свое ядерное оружие в Беларуси, а Беларусь сперва просила об этом, а потом стала требовать вернуть ядерные ракеты, которые когда-то стояли здесь на вооружении.

"Я не просто его просил, я уже требовал: "Верни мне ядерное оружие". Да, мы договорились и выполняем это, - отметил Александр Лукашенко. - Целью мы были всегда. Нас порвать на куски с 2020 года хотели".







Глава государства рассказал, что это не Россия стремится разместить свои ядерные ракеты в Беларуси, а Беларусь сперва просила об этом, а потом стала требовать вернуть оружие, которое когда-то здесь находилось.

"Я не просто его просил, я уже требовал: "Верни мнеядерное оружие". Не надо стратегическое. Оно мне зачем? С Америкой я же не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно. Да, мы договорились. Мы выполняем это, - отметил Александр Лукашенко. - Целью мы были всегда. Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал".

"Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте", - добавил Президент.



"Вот часто слышу: "А, вот это российское оружие. Без России он не применит". Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был. Он позвонил - я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема - согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут", - резюмировал глава государства.



Полную версию интервью Александра Лукашенко нашим российским коллегам смотрите на телеканале "Россия 1" в завтрашнем эфире.