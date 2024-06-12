Польша продолжает создавать проблемы на границе. На несколько часов сегодня было остановлено движение транспортных средств и физлиц в пункте пропуска "Тересполь". Польские пограничники пытались в принудительном порядке депортировать гражданина Беларуси на нашу территорию. Ксения Лебедева о ситуации (смотрите в видео).