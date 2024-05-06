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Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты у белорусских властей
Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты у белорусских властей. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.
Томаш Шмидт - судья 2-го отделения воеводского административного суда г.Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.
Ввиду несогласия с политикой и действиями властей вынужденно покинул Польшу и в настоящее время находится в Беларуси. Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию.
Томаш Шмидт заявляет о своем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.
Народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией. Именно поэтому Томаш Шмидт находится в Минске и готов рассказать правду.
Фото: БЕЛТА
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