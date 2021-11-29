Поляки придумали, как выкачать деньги из ЕС и США при помощи бетонной стены на границе с Беларусью - раскрываем подробности

Ситуация на белорусско-польской границе заставила всерьез задуматься, почему страны вновь возвращаются к пережиткам прошлого - активно создают стены, ограждения и барьеры. На это тратятся миллиарды долларов, это вызывает возмущение, не всегда помогает, тем более людям, но по-прежнему происходит. В "Понятной политике" обсудим факты, а выводы, как всегда, делать вам.

В современной политике чаще возводят барьеры, чем строят мосты. И расхожее "отгородиться от проблем" приобретает буквальный смысл. На людей, как правило, наплевать, важно не потерять рейтинг, политический имидж и в целом выглядеть молодцом в глазах избирателей. И если до нашей эры стены возводили для защиты от варваров и диких кочевников, модели поведения в XXI веке снова отбрасывают нас на сотни и тысячи лет назад.

Стена Трампа. Продолжение

Совсем недавно западный мир буквально издевался над экс-президентом США Дональдом Трампом, ведь тот воскресил старый инструмент холодной войны. Строить стену политик намеревался на границе с Мексикой. Страна, созданная мигрантами, не хотела пускать мигрантов же к себе. Сам миллиардер обещал, что стена будет "красивой и эффективной". Этот проект стал одним из краеугольных камней его предвыборной кампании.

Дональд Трамп в 2015 году оценил стоимость такой "защиты от беженцев" почти 9 млрд долларов. Причем политик обещал заставить заплатить за нее Мексику, мол, Вашингтон делает стране одолжение - не дает людям уезжать. Трампа обвинили в расизме, демократы заявили, что это нарушает все нормы и права.

Вот только в апреле этого года в Белом доме, где уже совсем другой президент, вновь аккуратно заговорили о том, что стену можнои достроить.





Всего возвели 1000 км, что не помешало миграционному кризису разгореться с новой силой. Байден на публике говорил всем беженцам "велком", а по факту...

Для чего Польше стена на границе и за чей счет ее хотят возвести

По мнению многих экспертов, стены это, скорее, свидетельство отчаяния и слабости тех, кто их возводит. И эффективны они лишь с символической точки зрения. Ведь дипломатия бетоном и проволокой едва ли способна построить нормальные отношения.

Видеоверсию этого выпуска "Понятной политики" можно посмотреть здесь

Примечательно, что и Европейский союз, и Украина, и Польша заговорили о возведении стен в годовщину падения Берлинской стены. Напомним, главный реликт холодной войны ушел в историю 9 ноября 1989 года.



Лучшим вариантом разрешения кризиса Варшава посчитала ту самую бетонную стену. С ее помощью собираются отгородиться от "коварной и беспощадной" Беларуси, которая гибридными атаками угрожает белой и пушистой стране. Весь этот бред с польских экранов настойчиво доводили и доводят до зрителей. И в выражениях не стесняются. Что такое фактчекинг, забыли напрочь. Что такое журналистская этика, видимо, и не знали. Эффектная ложь теперь главный ориентир. Такие мнения польских активистов в эфире польских телеканалов точно не прозвучат.





Вот как эту ситуацию комментирует политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков:"Поляки и Европейский союз, который стоит за Польшей, показали свою политическую импотенцию в этом вопросе и двуличие, показали, что вся риторика о правах человека, о гуманном подходе - все это на экспорт, для каких-то папуасов где-то за пределами ЕС. Европейский союз, когда надо, умеет действовать жестко, антигуманно и античеловечно. Это не первый эпизод, это происходит системно - и как в ЕС разгоняют митинги, и как прессуют журналистов, и как политические элиты не замечают того, что происходит у них дома, параллельно поучая Россию и Беларусь".

В озвученных планах Варшавы - построить стену высотой 5,5 м и длиной 180 км. Начать планируют уже 15 декабря.

В этом безумном потоке раздаются, правда, и здравые голоса.





Соответственно, картинка должна быть правильной. Нужно пугать людей, надо поднять истребители, армию, водометы зимой привезти.Действующая польская власть нагнетает эту ситуацию. Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)

То, что Польша беженцев за людей не считает, мы убеждались неоднократно. Это и показательное видео с белорусско-польской границы, где беззащитных людей жестко атаковали водометами, светошумовыми гранатами и перцовым газом. И маниакальные заявления польского истеблишмента, которому в принципе все равно, мерзнут ли люди, голодают ли, разговаривает ли Минск с Берлином, кто и как пытается разрешить кризис, чтобы спасти бегущих от войны и разрухи. Что называется, как горохом об стену. Тем более что как раз ее [стену] и собираются возводить. Сенат одобрил и оценил польские муры в 350 млн евро. Но поляки пока еще в ЕС. И там у большой политики свои правила.

"Финансирование Брюсселем строительства заграждений и стен может быть проведено только через пограничное европейское агентство Frontex. То есть страна - член ЕС, в данной ситуации Польша, может получить эти средства, если фактически отдаст свои границы под контроль Брюсселя. В случае с Польшей все становится сложнее, так как Варшава отказывается привлекать Frontex к решению кризиса. В Польше предпочитают разбираться с проблемой по-своему. Объявив в приграничных районах страны режим ЧП, Варшава не допускает в зону кризиса правозащитников и гуманитарные организации, препятствует работе журналистов и наблюдателей".

Заметьте, это написало издание Politico - вестник американского МИДа. Что означает лишь одно - все там понимают, все видят, но пока просто на это смотрят. Ну а что до финансов, миллиардными вливаниями полякам помогают не один год. Взамен Варшава послала ЕС куда подальше, признала верховенство своего права над общеевропейским, судебную систему менять не собирается, давление на независимые СМИ тоже, видимо, не ослабит. Оппозиционный телеканал TVN был очень близок к закрытию.

Такое поведение ориентировано как раз на то, чтобы своими негативными действиями и истериками, своими криками и жестким насилием по отношению к беззащитным беженцам вызвать некую череду новой финансовой помощи со стороны Брюсселя, США. И это должно помочь польской элите продержаться хотя бы в ближайшие 2-3 года. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Вильнюс продолжает истерить, но риторика заметно смягчилась

Уже и литовцы нет-нет да и скажут, что договариваться все-таки нужно. Правда, в Вильнюсе, который также намерен возвести новое заграждение на общей с Беларусью границе, тяжеловато с единой риторикой. Горячо любящий нашу страну глава МИД Габриэлюс Ландсбергис по привычке заявил, что никаких переговоров с Минском вести не нужно. И тут же получил отлуп от своего президента за длинный язык.

"Заявления министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса в СМИ о недопустимости переговоров с Минском только вредят имиджу страны, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа. - По Конституции, глава государства определяет внешнюю политику вместе с правительством, и диалог между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Беларуси помогает этому. Поэтому если у главы МИД есть какие-то претензии к внешней политике страны, то решать разногласия нужно напрямую, а не через прессу".



Ситуация с беженцами Вильнюсу также не дает покоя. И кто рассуждает без агрессивной агонии, предлагает вполне здравые вещи.

Факт Депутат сейма ЛитвыПятрас Гражулис внес в парламент проект постановления о доставке мигрантов с белорусско-польской границы в Мюнхен. Парламентарий сослался на мэра немецкого города, которая ранее заявляла о готовности принять людей. Чтобы заинтересовать коллег в поддержке мюнхенской инициативы, Гражулис напомнил, что руководство Евросоюза "отказывается финансировать строительство" забора на своих внешних границах на востоке, а спасаться от беженцев надо. "Проблему беженцев надо решать путем переговоров, потому что с позиции силы ничего не решишь", - сказал он.

Но тот факт, что контактировать придется с Беларусью, видимо, поверг литовский сейм в оцепенение. Оказывается, даже в формате интервью литовским депутатам запрещено общаться с белорусской стороной. Иначе можно нарваться на неприятности.

Не каждый согласится дать вам интервью. Меня даже комиссия этики обсуждала, как я могу дать вам интервью. У нас тоже не все в порядке с демократией, только учим других. Пятрас Гражулис

Спасибо депутату за смелость. Будем надеяться, интервью телеканалу "Беларусь 1" пройдет без санкционных последствий.

Начало великого переселения, или Откуда в Европе взялись беженцы

А это уже начало великого переселения народов - 2015 год. Беженцы прибывали в Европу через Средиземное море. Они бежали от войны в надежде, что им помогут. Первыми стену возвели венгры на границе с Сербией. Виктор Орбан, может и жестко, но хотя бы честно тогда заявил: "Мы не хотим никого принимать". Его назвали автократом и убийцей. А вот что сегодня говорят в парламенте ЕС самые главные любители свободы.





Заметьте, насколько это двулично, ведь польская колючая проволока нынче образец демократии. И Анджея Дуду, в отличие от Виктора Орбана, никто не собирается называть, не то что убийцей, даже выразить излюбленную европейскую озабоченность способны не все. Не говоря уже о том, что со стороны Беларуси на польской границе и мигрантов то немного. А ведь пять лет назад в Европу хлынуло в 400 раз больше.

Факт С 2015 по 2020 год официально в Германию перебрались примерно 2 млн беженцев из Ближнего Востока. По факту число нежелательных гостей для ЕС составляет от 5 до 7 млн человек. Одних курдов на территории ФРГ сейчас более 800 тыс. Все это обусловлено политикой открытых дверей, которую ввела Ангела Меркель. За это на нее набросились почти все страны - члены ЕС. Эта проблема стала катализатором и для "Брексита".

Тогда же массмедиа в унисон продавали населению красочный нарратив "Мы им помогаем": женщины встречали мужчин-мигрантов с ободряющими табличками, им давали жилье, пособия по безработице. А что случилось сейчас? Почему стены? Почему отгородиться? Но ненависть в европейских СМИ к ситуации на белорусско-польской границе подогрели настолько искусственно и искусно, что европейцы пишут страшные вещи. Притом что сами европейские СМИ с польской стороны на месте событий не работают.





Сколько ненависти! А как же равные права, гуманизм, вечные европейские ценности. Ведь общие правила, принятые в Европе, прописаны ясно и четко. Необходимо всего лишь добросовестно их соблюдать. Или когда очень хочется, можно поступать по-иному?







Используются такие страны, как Польша, страны Балтии, которые открыто попирают все нормы международного права и тем самым стараются нивелировать эти нормы, говоря, мы эти нормы не воспринимаем, не выполняем, и никто нас наказать за то, что мы не исполняем их, не может. И это, конечно, ориентировано на подрыв международного права и системы международной безопасности. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Новая афера украинского истеблишмента - "интеллектуальная граница"

Про следующий заборный кейс без слез не расскажешь. "Европейский вал" - так Украина назвала стену, которую она строила на границе с Россией. Вышло эпично.

Проект предложил в 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Предполагалось, что заграждение будет возведено на протяжении 2 тыс. км. Проект оценили в 150 млн долларов. По итогу был построен лишь небольшой забор на КПП, Яценюка обвинили в страшном воровстве на проекте. Позже в раде "Европейский вал" назвали ямой стоимостью в 4 млрд гривен.

Кстати, в этом году именно Арсений Яценюк предложил построить стену, но уже на границе с Беларусью. Наверное, у политика закончились деньги.

Но воровать в 2021 году так просто, как семь лет назад, уже не получится. Поэтому украинский истеблишмент придумал "интеллектуальную границу" - камеры, стены и прочее. Видимо, скоро и на роботов начнут деньги из бюджета выделять.

Ну сколько можно украсть на той рабице? А вот когда вы начнете так камеры ставить, дроны запускать, еще что-нибудь. Даже на объявлении тендеров можно выдвинуть такие условия, что никакой суд ничего доказать не сможет. Эти товарищи смотрят в завтрашний день, на вчерашний они не оглядываются. Выводы из предыдущей стены сделаны. Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)