"Понятная политика": как убивали Югославию - НАТОвский БОМБАрдир

В "Понятной политике" вспоминаемодну из самых страшных геополитических, гуманитарных и человеческих трагедий за последние 30 лет.Двадцатый век на исходе подарил миру страшную рану - кровавый распад Югославии. Вспоминают об этом чаще именно в марте. Ведь в первый весенний месяц 22 года назад войска НАТО начали утюжить бомбами крупные города Союзной Республики: разрушать военные объекты, жилые дома, больницы и школы… Как такое могло произойти в центре Европы? И что общего между демократией и снарядами? Ведь перед нападением на суверенное государство не спросили даже Совбез ООН.



Полную версию выпуска "Понятной политики" смотрите в видео.



78 дней бомбардировок

дней бомбардировок 2300 авиаударов

авиаударов 420 000 снарядов весом 22 000 тонн

снарядов весом тонн 5000 тысяч мирных жителей погибли

тысяч мирных жителей погибли Среди них -400 детей

каждая третья школа;

60 мостов;

поезда, автобусы,больницы, посольства.

На решения и резолюции международных организаций США не раз махнут рукой и позже, вторгаясь в Ирак и другие страны. Но сегодня вспомним одну из самых трагичных и вопиющих страниц современной политики.

Как убивали Югославию, и чего стоили людям ценности Запада

Снаряды сыпались с неба почти три месяца. Унесли тысячи жизней. Искромсали десятки тысяч семей. Все, что пережили все эти люди, – словами не описать. А глядя на отдельные кадры, хочется отвернуться и не показывать это видео детям.

Это фрагменты фильма наших коллег с RT.

Один из авторов - американка Анисса Науэй - позже признается, что сербская реальность и рассказы людей разрушили тот образ югославской войны, который за океаном создавали американские СМИ. Ведь в них справедливая Америка заботливо боролась с югославским диктатором. И, разумеется, якобыбыла абсолютно права. В недоумении журналистка будет часто повторять эту фразу.

Почему США и союзники решили вогнать Югославию с каменный век?

Пентагон вторжение прикрывал своими мотивами, мол, "проходят этнические чистки". По версии Альянса, Белград подвергал геноциду свой же народ. На самом деле ситуация следующая: в многонациональной республике и сербы, и боснийцы, и хорваты достигли того уровня истерии и агрессии - исторической и информационной, - что превратили противостояние в бойню. Американские миротворцы им помогли.

Период, вошедший в историю как югославские войны, начался еще в 1991 году и закончился только 10 лет спустя. По факту это было 8 полномасштабных войн, основанных на межнациональной розни. По данным ООН, за годы конфликтов погибли примерно 200 тысяч человек.

Почти трехмесячная война в 1999-м велась НАТО с безопасного расстояния - при помощи тогда инновационных "ночных ястребов" (самолетов с технологией стелс). Они были невидимы на радаре. Невидимы настолько, что за весь конфликт югославам удалось сбить только одного "ястреба".

Бомбы с этих самолетов навлекли куда большую беду, чем просто экономическое уничтожение страны. В снарядах силы НАТО использовали обедненный уран, который годами наносит вред земле и приводит к развитию раковых и наследственных заболеваний.

Даница Груичич, директор Института онкологии в Белграде:



То естьи сегодня есть дети, взрослые и пенсионеры, кто гибнет от тех бомб в 1999-м. Многие из них, к слову, не разорвались и до сих пор где-то в земле.

Зачем США -стране по другую сторону Атлантики -понадобилось убивать невинных граждан и сметать страну?

Ответ прост и груб: когда в Америке политический кризис - нужна маленькая победоносная война. Даже в Штатах, но уже потом, многие усомнились, стоил ли несостоявшийся импичмент Билла Клинтона стольких жизней.





Почему буквально за месяц до атаки на Югославию Биллу Клинтону грозил импичмент - все помнят прекрасно. Президент США решил отвлечься со стажеркой Белого дома Моникой Левински. После американские СМИ переименуют "овальный" кабинет в "оральный", а формулу "Клинтон-лидер" заменит "Клинтон-ходок" - политическое самоубийство как оно есть. Большой скандал заметят и в Голливуде.



Следы на платье Моники замаскируют реальной человеческой кровью. Именно в этот момент резко предъявят ультиматумы президенту Югославии Слободану Милошевичу, обвинив сербов в истреблении косовских албанцев.



В Косово действительно велась военная операция, только против "Армии освобождения" - радикальной военной группировки. Угадайте, кто их спонсировал? Наркотрафик и США. В ходе боев у деревень Дреница и Рачак погибли и мирные жители. Даже спустя годы на международном трибунале это признали, но вопрос геноцида - официального триггера - даже не поднимался. Тогда же судили и экс-лидера Слободана Милошевича- личность противоречивую, но уж точно не дьявола. Вот что он сказал в своем последнем интервью 15 лет назад.





Свергнуть и заменить более удобным для США лидером - кажется, руководитель Альянса этого уже не скрывает. И кто упрекнет в нарушении демократии и прав человека, нарушении границ и целостности государства, убийствах тысяч людей? Наконец, в исчезновении с карты большой страны, осколки которой спустя два десятка лет все еще слышат эхо той спецоперации НАТО.

Экономические последствия:

урон от 30 до 100 млрд долларов;

500 000 человек остались без работы;

ВВП рухнул на 23,6 млрд долларов;

гиперинфляция - цены выросли на 312 000 000 %;

с каждым годом страны бывшей Югославии беднеют;

2018-2021 гг. - зарплаты рухнули на треть.

Многие считают, что война в Югославии - момент, когда здравый смысл и гуманизм окончательно проиграли геополитике. Самое жуткое, что военные эксперты Пентагона называют регион сегодня "войной управляемой интенсивности". Это когда резню можно организовать, раскачав общество буквально за пару месяцев. А вот город Панчево -местная экологическая боль Сербии. "Ястребы" здесь уничтожили хранилища хлора, щелочи и соляной кислоты. После агрессии его объявили небезопасным для жизни.

В 78-дневную войну Белград остался практически в одиночестве. Международное сообщество либо отмалчивалось, либо кричало "свергните режим!". И без тогораздираемая гражданской войной внутри и НАТО снаружистрана осталась умирать в одиночестве.

Александр Лукашенко в Сербии

Совсем еще молодой, не имея того политического капитала и авторитета как сегодня, в Югославию, буквально под канонаду из бомб, летит Александр Лукашенко. Это было в апреле 1999-го, при этом НАТО тогда официально откажет ему в гарантиях безопасности. Проще говоря, если снаряд попадет - мы не виноваты.

Президент прогуляется по Белграду, посетит пострадавшие от бомбежек объекты, пообщается с изнуренными от войны и страха жителями. В отчаянии сербы даже попросятся в Союзное государство Беларуси и России. Кстати, надо понимать: те авиаудары Альянс наносил с Болгарии и Македонии. И это была тактика "умной войны", ведь Югославия могла уничтожить их - армии хватало, но это вторжение на территорию соседей, а значит - еще одна война.



Поражением в войне Югославия заплатила не только тысячами жизней, историческим будущим, но и своим, можно сказать, сердцем. Последним кинжаломв которое стала "цветная революция". Там она получила название "бульдозерная" и, по сути,заложила то, что мы видели и в Беларуси, и в других странах. Спустя некоторое время методички на сербском будут активно использовать и в Киргизии. Уже на "тюльпановой революции".





Последствия европейской и НАТОвской демократии

Тактика протестующих в Сербии была проста: проходят выборы, победившего лидера не признает Запад, недовольные говорят о том, что их сфальсифицировали, и призывают мирно выходить на улицы. Ставка делалась на горячие головы молодежи.

Беда не приходит одна: в 2003 году от Югославии остался только союз Сербии и Черногории. И тот прожил всего три года. После чего распался. А в 2008 году над и без того бездыханным телом бывшей Югославской Республики надругались еще раз - подняли на ноги движение за независимость Косова.

О том, что косовские борцы за независимость не были "войнами добра" еще в 1999 году, когда воевали с сербами, очень отчетливо заявила и прокурор Карла Дель Понте.

Знаете, порой слушать про стабильность и "мирное небо над головой" может быть и скучно, кому-то кажется банально, но это главная ценность, которая у нас есть. Спросите у сербов,если вам эта тема приелась. Или еще раз послушайте, как они вспоминают весь тот НАТОвский ужас на родине, когда приезжают к нам в гости.