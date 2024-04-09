Послание Александра Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси передано Антониу Гутерришу

Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков 8 апреля встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.



Во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Республикой Беларусь и ООН.



Кроме того, генеральному секретарю передано личное послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси.