3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Послание Александра Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси передано Антониу Гутерришу
Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков 8 апреля встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Республикой Беларусь и ООН.
Кроме того, генеральному секретарю передано личное послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов