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Послание Президента Беларуси народу и парламенту 31 марта покажут в прямом эфире
Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию состоится 31 марта, начало мероприятия - в 11:00. Выступление главы государства в прямом эфире можно будет смотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый, трансляция будет организована в эфире Белорусского радио и на сайте Президента Республики Беларусь, а также на YouTube-каналах государственных СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.
Телеверсия Послания - в 21:00 в эфире всех национальных телеканалов.
Мероприятие, как сообщалось раннее, пройдет в широком формате во Дворце Республики.
В числе приглашенных - парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, представители гражданского общества, журналисты. Всего в мероприятии примут участие более 2 500 человек.
Ожидается, что Президент ответит на вопросы присутствующих.
Александр Лукашенко анонсировал предстоящее Послание еще в середине февраля на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ. "Мы готовим Послание абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы, и немножко вперед мы постараемся заглянуть в рамках этого Послания", - отметил глава государства.
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