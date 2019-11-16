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Последний день досрочного голосования. Свой выбор заранее делают жители нашей страны

Свой выбор заранее делают и спортсмены, и артисты, и просто рядовые жители нашей страны. За прозрачностью и честностью голосования на участках следят 28 тысяч национальных наблюдателей и более тысячи международных. Свой выбор заранее делают спортсмены, артисты и просто рядовые жители нашей страны.
Напомним, досрочное голосование стартовало 12 ноября и завершится сегодня в 19 часов.

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