Последний день досрочного голосования. Свой выбор заранее делают жители нашей страны

Свой выбор заранее делают и спортсмены, и артисты, и просто рядовые жители нашей страны. За прозрачностью и честностью голосования на участках следят 28 тысяч национальных наблюдателей и более тысячи международных. Свой выбор заранее делают спортсмены, артисты и просто рядовые жители нашей страны.

Напомним, досрочное голосование стартовало 12 ноября и завершится сегодня в 19 часов.



