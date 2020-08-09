Последняя информация от Центризбиркома

Вся оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей поступает в Центризбирком.Там работает наша мобильная студия. На прямой связи со студией Светлана Лукьянюк.



Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (видео).



