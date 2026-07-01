Последствия визита Лукашенко в Пекин для переговоров по Украине

Эксперты подчеркивают особую значимость визита Президента Беларуси в Китай. Сегодня, когда мир живет в геополитической турбулентности, треугольник: Беларусь, Россия, Китай может сыграть важную роль в урегулировании сложной, а местами и взрывоопасной ситуации в Украине.



Мнение российского политолога.

Игорь Панарин, профессор, доктор политических наук (Россия):

"Ключевой момент, что Си Цзиньпин никого еще так не называл: мы "железные друзья". Беларусь и Китай - это просто высочайший уровень. Этот визит абсолютно важен, нужен, своевременен на фоне турбулентности и политической напряженности. Идет глобальная и судьбоносная трансформация. И вот в этот судьбоносный момент Президент Беларуси оказался в Пекине. Уже после визита Лукашенко в Пекин представитель Китая в ООН объявил о том, что желательно, чтобы Украина и Россия как можно скорее сели за стол переговоров. Вот это одно из следствий визита Президента Беларуси в Китай".

Российский политолог отметил, что Си Цзиньпин говорит об укреплении белорусско-китайских отношений по линии ООН и ШОС. "Поэтому в хорошем смысле треугольник - Россия, Китай, Беларусь, с моей точки зрения, тот оптимальный вариант для выхода на мирные рельсы Евразии как минимум", - выразил уверенность профессор Игорь Панарин.