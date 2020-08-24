Послу Литвы в Беларуси вручена нота протеста

Послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в связи с инцидентом на госгранице, сообщила пресс-служба нашего МИД. Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем, заявляет МИД.