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Послу Литвы в Беларуси вручена нота протеста

Послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в связи с инцидентом на госгранице, сообщила пресс-служба нашего МИД. Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем, заявляет МИД.

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