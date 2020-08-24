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Послу Литвы в Беларуси вручена нота протеста
Послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в связи с инцидентом на госгранице, сообщила пресс-служба нашего МИД. Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем, заявляет МИД.
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