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Послы Беларуси и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в разных сферах
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой провел встречу с послом Королевства Саудовская Аравия в РФ и Беларуси по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмедом, пишет БЕЛТА.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах, развитие договорно-правовой базы, взаимную поддержку в рамках международных организаций. Дмитрий Крутой подчеркнул важность скорейшего проведения белорусско-саудовских межмидовских консультаций, в рамках которых может быть рассмотрен весь спектр двусторонних отношений, а также очередного заседания межправительственного совместного комитета по сотрудничеству, что придаст значительный импульс развитию торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Саудовской Аравией", - рассказали в пресс-службе.
Абдулрахман аль-Ахмад полностью поддержал данные подходы, а также предложил более активно задействовать потенциал деловых кругов двух стран для интенсификации взаимной торговли и инвестиций.
Собеседники обсудили вопросы поставок в Саудовскую Аравию белорусского молока и молочной продукции, рассмотрели перспективы организации импорта из Саудовской Аравии нефтехимической продукции в Беларусь.
"Посол Беларуси выразил уверенность, что созданное в саудовской дипмиссии в Москве торговое представительство внесет свой весомый вклад в развитие торгово-экономических отношений между Минском и Эр-Риядом", - добавили в пресс-службе.
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