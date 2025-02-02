Посол Беларуси в Казахстане рассказал, на чем делает акцент Беларусь, председательствуя в ЕАЭС

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Страны Евразийского экономического союза второй год подряд показывают уверенный рост ВВП, который за прошлый год составил около 4 %. Темпы выше среднемировых. В этом году "пятерка" нацелена динамику удержать. Об этом говорили на неделе на Межправсовете ЕАЭС в Алматы.

Беларусь в этом году председательствует в органах объединения и призывает коллег завершить реализацию всех интеграционных документов из Стратегии развития до 2025 года. Ведь уже готовится новый план на следующую пятилетку.

Сотрудничая со всей "пятеркой" и выстраивая экспортные маршруты через евразийское пространство, Беларусь развивает сотрудничество и с каждой страной по отдельности. В Казахстане мы открываем сборочные производства и фирменную сеть магазинов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин завершает свою миссию в Астане и переходит в МИД на должность замминистра курировать сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ и российский вектор. Политический деятель поделился своим видением того, как должен складываться 2025 год, учитывая, что Беларусь председательствует в органах ЕАЭС.

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Акцент идет на углубление сотрудничества во всех сферах. Мы уже представили наше видение председательства. Оно очень обширное и включает большие направления сотрудничества. Во-первых, это создание среды для развития промышленности, это и программа импортозамещения. Мы видим сегодня, что это гарантия экономической безопасности нашей страны. Продовольственная безопасность, семеноводство, селекционная работа. Цифровизация - сегодня это сфера, без которой невозможно дальнейшее развитие".

Также посол рассказал, что за время его работы в Алматы есть завершенные этапы определенных проектов, которые рассчитываются на долгосрочную перспективу, в том числе программа сотрудничества между Беларусью и Казахстаном. "Но в первую очередь, это, конечно, наше машиностроение. В прошлом году мы существенно продвинулись в этом направлении, был завершающий этап в городе Кустанай. Мы открыли новое производство по полному циклу кабин. Это абсолютно выгодный проект для Беларуси и Казахстана, потому что Казахстан создает очень комфортные условия для подобных производств", - подчеркнул Павел Утюпин.

В Казахстане было принято решение об отмене субсидирования на импортную технику, об увеличении поддержки сельского хозяйства. Выделялись финансовые ресурсы на льготных, достаточно комфортных условиях. "Этим пользовались все производственные площадки, созданные в Казахстане, которые сотрудничают с Казахстаном. И Республика Беларусь через данные производства получила тоже весомый вклад в увеличение производства и продаж", - отметил Павел Утюпин.