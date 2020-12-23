Посол Армении Армен Гевондян завершает дипмиссию в Беларуси

Дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться. Об этом накануне заявила Наталья Кочанова на встрече с послом Армении Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в нашей стране. Она благодарила посла за конструктивную работу и личный вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества и развитие двусторонних отношений.