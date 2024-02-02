Посол Беларуси Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту Мозамбика

Посол Беларуси в ЮАР (по совместительству в Мозамбике) Игорь Белый 2 февраля вручил верительные грамоты президенту Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства иностранных дел.

"Во время аудиенции у президента Мозамбика обсуждены наиболее перспективные направления белорусско-мозамбикского сотрудничества с акцентом на реализации конкретных проектов в области сельского хозяйства и образования, - проинформировали в МИД. - Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам активизации взаимных контактов на высшем и высоком уровне".