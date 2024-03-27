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Посол Ирана в Беларуси: У наших стран много возможностей для развития торгово-экономических отношений

Белорусский бизнес заинтересован в развитии взаимодействия с Ираном. Возможности для активизации сотрудничества есть во многих сферах: промышленности, сельском хозяйстве, логистике, туризме. Развитию контактов способствует и создание зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом.

В конце прошлого года стороны подписали соответствующий документ. Также на стадии проработки находится возобновление прямого авиасообщения между Минском и Тегераном. Иран с февраля отменил визы для белорусов при пребывании в стране до двух недель.

Развитие отношений с Ираном - крайне важное направление нашей внешней политики. Прошлый год отметился ростом товарооборота на 40%.

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